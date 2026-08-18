Atriz Laura Cardoso (Reprodução/Instagram Laura Cardoso)\nA atriz Laura Cardoso morreu aos 98 anos. A informação foi compartilhada em seu perfil no Instagram na madrugada desta terça-feira (18). O velório da atriz acontece nesta terça-feira (18) das 8h às 14h, na Funeral Home, na Bela Vista, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada.\nNossa grande estrela se despediu de nós. Laura Cardoso estará para sempre em nossos corações. Obrigada por tudo, nossa amada e eterna Laura Cardoso", escreveu o perfil.\n-Publicação (1.3445883)\nLaura Cardoso é um dos principais nomes da dramaturgia brasileira. Nascida em 1927, ela começou a atuar aos 15 anos e estreou na TV com 25, em 1952, em "Tribunal do Coração", da TV Tupi. Desde então, trabalhou em mais de 60 novelas, sendo a atriz com mais títulos na carreira do país, conforme divulgado pelo g1. Seu último trabalho na TV foi na novela "A Dona do Pedaço", em 2019, e no filme "Dona Rosinha", de 2025.