Isabelle Drumond com as sertanejas Maiara e Maraísa e provando um x-tudo na rua 10 (Reprodução/ Instagram de Isabelle Drumond)\nDurante as gravações de "Coração Acelerado", nova novela das sete da TV Globo, a atriz Isabelle Drummond conheceu a cultura goiana de perto e mostrou o lado bom da vida local. "Goiás deixando meu coração acelerado”, disse em uma publicação nas redes sociais.\nEternizada como a Emilia de Sítio do Picapau Amarelo, Isabelle Drummond já esteve nas telinhas em várias novelas da Globo e aproveitou a visita em Goiás para saborear a culinária tradicional do cerrado e até gravou vídeos com a dupla sertaneja Maiara e Maraísa.\nNos comentários, os goianos se divertiram com o roteiro da atriz; "Foi no pit dog, comeu pamonha e trouxe isopor na viagem. Se falou algum "uai" já pode se naturalizar goiana" brincou uma seguidora.