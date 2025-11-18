Entre os goianos que estão marcando presença na COP-30 na cidade de Belém, no Pará, os autores Antonio Carlos da Costa, Osmar Pires Martins Junior, Alexandre de A. França, Mauro Pereira de Souza e Carina Tomazett lançam o livro Parques Lineares Metropolitanos: Solução para os Problemas Socioambientais Decorrentes do Clima nas Cidades Brasileiras. O lançamento está marcado para quinta-feira (20), ao meio-dia, no Palco Cristal Blue, no espaço FreeZone. O evento terá a presença de agentes internacionais e nacionais do setor público, privado e ONGs que têm papel estratégico no desenvolvimento sustentável e nos esforços de mitigação da crise climática como, por exemplo, a Foundation For Help. “É uma experiência única participar da COP-30, pois sintetiza questões práticas e teóricas do local ao global, de maneira integrada e democrática”, comenta o escritor e ecólogo Osmar Pires, diretor científico da Egress@s da UFG.O livro aborda o tema dos parques lineares como propostas multifuncionais de desenvolvimento sustentável para enfrentar problemas em quatro grandes áreas diferentes, mas interligadas. A primeira é a área das questões político-sociais, com o objetivo de preservar áreas ribeirinhas, fontes hídricas, biodiversidade e mitigar mudanças climáticas. A segunda fala dos problemas ambientais: melhorar a qualidade do ar, promover espaços e atividades de saúde física e mental.A terceira grande área é a da qualidade de vida, para valorizar o solo, revitalizar a paisagem urbana e gerar novas atividades econômicas. Por último, aborda o crescimento econômico ao gerar novos acessos na malha urbana e na zona rural, reduzindo a disparidade entre áreas privilegiadas e excluídas, fortalecendo a democracia e gerando um referencial de identidade positiva entre os cidadãos.“Em resumo, os parques lineares são intervenções estruturantes de dois eixos estratégicos: no eixo hídrico, permite recuperar e preservar a bacia hidrográfica do Meia Ponte. No eixo mesorregional metropolitano, permite aglutinar o potencial de renda per capita e de adensamento das metrópoles nacionais Goiânia e Brasília com a metrópole regional Anápolis, situada como a terceira mesorregião do país, potencializando os valores econômicos e sociais aos ambientais existentes”, explica Osmar.Esse dado apresentado no livro é um indicador do potencial da integração dos eixos estruturantes hídrico e mesorregional, explica o autor. “O Parque Metropolitano de Goiânia tem potencial para gerar títulos ambientais da ordem de 4 bilhões de reais por ano”, aponta. O livro é editado pela Kelps, em Goiânia, e poderá ser adquirido em breve por meio do site ou na sede da editora, que fica localizada na Rua 19, nº 100, no Setor Marechal Rondon.A COP-30, que começou no dia 10 e segue até o dia 21, reúne delegações de dezenas de países em Belém para discutir caminhos globais de redução de emissões, adaptação climática e transição energética. Como conferência oficial da ONU sobre mudanças climáticas, o encontro coloca o Brasil no centro das negociações internacionais e reforça a urgência de soluções que conectem conservação ambiental, desenvolvimento social e inovação urbana, cenário no qual iniciativas como a dos autores goianos ganham ainda mais relevância.