“A vida do Nelson Gonçalves é uma coisa inacreditável. Ele é uma figura mítica do Brasil, uma personalidade muito forte, um personagem muito singular”, diz Márcio Paixão Jr., roteirista da HQ Metralha: A Vida de Nelson Gonçalves em Quadrinhos, que tem lançamento nesta quarta-feira (19), às 19 horas, no Bar Gloria. Com pesquisa de Cristiano Bastos e arte de Fábio Cobiaco, o livro mergulha em episódios marcantes da trajetória do cantor e compositor, símbolo da era do rádio e de um Brasil de outros tempos.\nO projeto surgiu de um convite do jornalista cultural gaúcho Cristiano Bastos a Márcio. “Ele havia escrito uma matéria grande sobre o Nelson Gonçalves para a revista Rolling Stone e ficou encantado por esse personagem. E aí surgiu a ideia de fazermos uma história em quadrinhos. No início, o desenhista era o Gabriel Renner, também do Rio Grande do Sul, mas houve um conjunto de interrupções até se concretizar agora, com o Fábio Cobiaco”, conta o roteirista.