-VÍDEO: Avenida cheia de pés de jabuticaba atrai visitantes em Bela Vista de Goiás (1.3342757)\nJá imaginou caminhar por uma rua onde as árvores oferecem jabuticabas fresquinhas? Foi exatamente essa cena que encantou as redes sociais após um vídeo, feito por Elismar Cunha. As imagens mostram a Avenida Joaquim Bueno Teles, em Bela Vista de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia, tomada por jabuticabeiras carregadas e o resultado foi uma onda de curiosidade, surpresa e elogios.\nO POPULAR tentou contato com Elismar, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nO assessor da Prefeitura de Bela Vista de Goiás, Márcio Lima, contou ao POPULAR que as árvores frutíferas foram plantadas nos anos de 1990. A via, oficialmente chamada Joaquim Bueno Teles é paralela à GO-020 e acabou ganhando o apelido popular de “Avenida das Jabuticabeiras”.