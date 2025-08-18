O avião com a cantora Lauana Prado que fez um pouso de emergência em Goiânia nesta segunda-feira (18) saiu de Anápolis, à 55 km de Goiânia, com destino a Sorocaba, em São Paulo, segundo a assessoria da cantora. O avião que transportava a cantora e sua equipe decolou por volta de 9h30 e pousou cerca de 20 minutos após levantar voo, segundo a equipe.\nDe acordo com a assessoria, o pouso ocorreu devido à abertura acidental da porta da aeronave. A artista afirmou que apesar do susto, os pilotos foram profissionais e agiram rapidamente.\nFoi realmente um susto muito grande, nunca passei por algo parecido. Graças a Deus estamos bem. Estamos ainda muito abalados, mas agradecidos por não termos tido um desfecho muito pior" disse Lauana.\nAvião com Lauana Prado faz pouso de emergência em Goiânia após porta abrir durante voo, diz assessoria