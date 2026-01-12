-VÍDEO (1.3359781)\nO avião de 35 toneladas, que está estacionado há mais de 11 anos em uma fazenda na GO-330, em Urutaí, na região sudeste do estado, guarda vários itens históricos e originais. O dono da fazenda, o médico Benjamim Neto, publicou um vídeo mostrando os detalhes da caixa-preta do avião, checklist do piloto, sacolinha da Vasp, manual do piloto, diário de bordo, publicações técnicas, prefixo do avião e até cartas de navegação (veja vídeo acima).\nO vídeo já acumula 510 mil visualizações. Desde que foi publicado, muitos internautas compartilharam as lembranças e experiências que tiveram no avião. Isso porque o Boeing 737-200 fazia voos comerciais antes da empresa encerrar as operações (confira alguns comentários).\nA tripulação comercial (comissários) amava voar com ele, pois o bin (compartimento de malas) é grande. Na época, falávamos... esse é gavetão (os bins menores eram as gavetinhas)".