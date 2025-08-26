A avó da atriz brasileira Ingrid Guimarães morreu nesta terça-feira (26) aos 103 anos. Em uma publicação na rede social, a atriz fez uma homenagem para a Dona Assima e disse que ela viveu muito e cercada de amor. A causa da morte não foi divulgada. O POPULAR mostrou que Ingrid Guimarães esteve em Goiânia, sua cidade natal, em maio deste ano para comemorar o aniversário da avó.\nMinha avó foi uma daquelas mulheres que dedicava todo seu tempo aos seus. Filha de libanês, passou a vida reunindo a família em volta da mesa com seus kibes, esfirras e pães de queijo [...] Ela era amorosa, mas brava, cheia de personalidade [...] Fica aqui minha homenagem a essa mulher tão presente na vida da gente. Foi um privilégio ter avó até hoje! Vai com Deus, Dona Assima”, escreveu.\nVisita à Goiânia\nDurante sua visita à Goiânia, Ingrid Guimarães postou uma sequência de fotos e vídeos mostrando como foram os dias em Goiás. A atriz também compartilhou uma foto com as velas de aniversários anteriores da avó, pamonhas na geladeira da casa, além de um vídeo acariciando a mão da senhora.