No BBB 26 (Globo), Babu contou que um contrato o impede de se encontrar com Felipe Prior.
O Veterano revelou que não poderia encontrar seu parceiro de BBB 20. Na edição, eles jogaram juntos até o arquiteto ser eliminado em um Paredão histórico contra Manu Gavassi e Mari Gonzalez.
Ele não deu detalhes sobre o contrato. "Aquela parada que te falei. Eu assinei contrato me impedindo de encontrar com o meu aliado, você sabe", disse a Breno e Leandro na Festa do Líder de Samira.
Felipe Prior foi condenado por estupro. Em janeiro, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a condenação de oito anos de prisão em regime semiaberto pelo crime cometido em 2014, conforme a denúncia.