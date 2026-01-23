Na noite desta quinta-feira (22), Babu Santana foi coroado o novo líder do BBB 26 (Globo). A prova foi iniciada no período da tarde, com todos os participantes concorrendo para a fase final da competição.\nNa etapa inicial da tarde, os participantes, que jogaram individualmente, precisavam manter caixas equilibradas dentro em uma gangorra no menor tempo possível para garantir vaga na fase final da prova.\nNa dinâmica, Babu, Marcelo Alves, Juliano Floss e Sarah Andrade foram os quatro brothers com menores tempos de prova e seguiram para a fase final.\nApós fala de Edílson no BBB, Gusttavo Lima confirma que jogador foi quem lhe apresentou o sucesso 'Fui Fiel'\nSaiba como foi o primeiro Sincerão do BBB 26\nAlberto Cowboy é o primeiro líder do BBB 26\nDurante o programa ao vivo, Juliano e Sarah se enfrentaram e o dançarino levou a melhor. Depois foi a vez de Babu enfrentar Marcelo. O ator foi classificado e, assim, passou para a última fase da prova. No duelo entre Babu e Juliano, o veterano foi consagrado o segundo líder do BBB 26.