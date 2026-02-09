Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega se enfrentam no quarto paredão do Big Brother Brasil (Globo). A berlinda foi formada neste domingo (8), e um dos brothers será eliminado nesta terça-feira (10).A formação de paredão começou no sábado (7), quando Samira Sagr foi indicada por Juliano Floss e Sol Vega após a dinâmica do Duelo de Risco. Os brothers, rivais no jogo, precisaram indicar uma pessoa em conjunto.No domingo à noite, Alberto Cowboy, imunizou Edilson Capetinha afirmando que o brother o ajudou a ganhar a prova do anjo e é um grande parceiro no jogo.O líder da semana, Jonas Sulzbach, indicou Babu. Em sua justificativa, ele pontuou a rivalidade entre os dois e afirmou querer o ator fora da casa. “Acho uma pessoa prepotente, não aceita ser contrariado”, comentou.O ator teve a chance de um contragolpe e puxou Sarah para a berlinda. “Por conta do embate e da prepotência de uma pessoa que eu só tratava com elogios.”A casa se dividiu em dois grupos para a votação. Apenas Solange Couto e Sol Vega foram mencionadas no confessionário. A veterana acabou recebendo o maior número de votos. Samira venceu o Bate e Volta e se salvou do paredão.Quem votou em quemSol Vega recebeu nove votos: Ana Paula Renault, Babu Santana, Breno, Chaiany, Juliano Floss, Leandro, Marcelo, Milena, Samira e Solange Couto. Solange Couto recebeu oito votos: Alberto Cowboy, Edilson Capetinha, Gabriela, Jordana, Marciele, Maxiane, Sarah Andrade, Sol Vega.