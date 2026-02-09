Bad Bunny leva América Latina ao Super Bowl (Kevin C. Cox/Getty Images)\nSegundo a NBC Sports, o show de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl foi o mais assistido da história do evento. A apresentação alcançou cerca de 135,4 milhões de espectadores.\nO recorde anterior era de Kendrick Lamar, com mais de 133 milhões de espectadores em 2025.\nBad Bunny levou Lady Gaga e Ricky Martin ao palco e fez referências à América, citando todos os países do continente durante a performance. O show foi o primeiro cantado inteiro em espanhol na hisória do evento.\nCaverna em Goiás que é a única liberada para maturar queijos no Brasil tem paredes de pedra e chão de terra batida\nBBB 26: Matheus compara Ana Paula à princesa Isabel em publicação\nNova tendência fitness aposta em força e mobilidade e deixa o emagrecimento rápido em segundo plano