Martina é natural de Salta, na Argentina (Isaque Cordeiro)\nAos 16 anos, a argentina Martina Sanchez Tolaba já carrega no currículo conquistas que muitos bailarinos levam uma década para alcançar. Residida em Goiânia desde 2023, a estudante da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França conquistou 12 bolsas de estudo internacionais após participar do Prix de Lausanne 2026, na Suíça, uma das mais prestigiadas competições de balé do mundo.\nNatural de Salta, na Argentina, Martina começou na dança ainda criança, aos três anos, quando acompanhava a mãe nas aulas de balé. A trajetória ganhou impulso ao ingressar em uma escola de balé de sua província.\nMartina foi vista por Simone Malta em Córdoba, durante um Cloché. Simone, coordenadora de Ballet Clássico da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França, conta que ao assistir à apresentação, percebeu ali uma artista com potencial internacional. Pouco depois, ofereceu para a jovem uma bolsa para integrar a Cia Jovem Basileu França.