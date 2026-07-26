As crises de sinusite costumam chegar junto com a estiagem para a gestora de marketing Alessandra Gomes, de 40 anos. Nesta época do ano, de baixa umidade do ar em Goiás, ela convive com dificuldades para respirar, sangramentos nasais, piora do sono e queda no rendimento durante os treinos. Há poucas semanas, uma crise mais intensa obrigou a interromper as atividades físicas e reduzir o ritmo de trabalho. “Tive muita dificuldade para respirar, para dormir e até para me alimentar”, relata.Para amenizar os efeitos do clima seco, Alessandra adotou uma série de estratégias no dia a dia. Passou a carregar garrafas de água no carro, no trabalho e ao lado da cama, aumentou o consumo de frutas ricas em água, espalhou recipientes com água pela casa e intensificou os cuidados com a pele. Ela também evita praticar exercícios nos horários mais quentes do dia. “Como o tempo seco tem um efeito muito forte no meu corpo, eu realmente me preocupo em aumentar a hidratação e tomar mais cuidados nesta época”, afirma.A rotina da gestora reflete uma realidade comum em Goiás durante os meses de estiagem. Segundo a pneumologista Daniela Campos, a baixa umidade resseca as vias respiratórias e reduz a eficiência das barreiras naturais de proteção do organismo. “É comum observar irritação no nariz e na garganta, tosse, rouquidão, sangramento nasal e piora de doenças respiratórias como rinite, asma e doença pulmonar obstrutiva crônica”, explica. Com isso, poeira, poluentes e microrganismos permanecem mais tempo nas vias aéreas, aumentando o risco de irritações e infecções.A especialista ressalta que o problema não está apenas no ar seco. Nesta época do ano também aumentam a concentração de poeira, fumaça de queimadas e poluentes atmosféricos, fatores que agravam os sintomas respiratórios. Os grupos mais vulneráveis incluem crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças respiratórias ou cardiovasculares crônicas. Pequenos desconfortos, segundo ela, podem evoluir mais rapidamente nesses pacientes e exigir atenção redobrada.Entre as medidas mais recomendadas estão a hidratação frequente, a lavagem nasal com soro fisiológico, a manutenção dos tratamentos prescritos e a redução da exposição a ambientes com fumaça e poluição. Daniela também orienta evitar atividades físicas nos horários mais quentes do dia e reforça a importância da vacinação contra a gripe, especialmente entre os grupos de maior risco. O uso de umidificadores pode ajudar, desde que os aparelhos sejam higienizados adequadamente e tenham a água trocada diariamente.O sangramento nasal é uma das queixas mais comuns durante os períodos de baixa umidade. Segundo o médico otorrinolaringologista Hugo Ramos, do Einstein em Goiânia, o problema ocorre porque o nariz é responsável por aquecer e umidificar o ar inspirado. Quando o ambiente está muito seco, a mucosa nasal perde água com mais facilidade e fica mais vulnerável. “Esse ressecamento promove a ruptura de pequenos capilares da mucosa, levando ao sangramento”, explica o especialista. Além dos episódios de sangramento, a baixa umidade também agrava quadros de rinite e sinusite. Dois fatores ajudam a explicar esse efeito: o ressecamento da mucosa nasal e o aumento da quantidade de poeira suspensa no ar. O resultado é uma piora dos sintomas alérgicos e o aumento da viscosidade das secreções, favorecendo crises respiratórias. Para proteger as vias aéreas, Hugo recomenda aumentar a ingestão de água, utilizar soro fisiológico para hidratar o nariz e evitar situações que favoreçam o ressecamento, como exposição direta ao vento de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado.