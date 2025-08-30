Um baldão de pipoca com cobertura e mega recheado está fazendo sucesso entre os frequentadores de um shopping, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. A novidade também viralizou nas redes sociais, provocando curiosidade e gula de quem assiste (veja o vídeo acima). Ao POPULAR, o idealizador do baldão, João Gabriel Gomes, disse que tudo começou com o fracasso de uma açaiteria, e que o novo produto alcançou um nível que ele não esperava.\nUm dos vídeos, produzido e publicado pelo Junior Santos, e repostado pelo perfil da loja no Instagram, alcançou mais de 960 mil visualizações. Outro vídeo semelhante feito no mesmo quiosque ultrapassou 1,2 milhão no TikTok.\nSão várias as opções de recheio que também serve como cobertura, e cada cliente pode escolher duas opções. O consumidor pode optar por chocolate, creme de avelã, creme de leitinho (conhecido como ninho), creme de cookies, pistache e creme de morango.