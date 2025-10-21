A dança tem o poder de revelar aquilo que os olhos não captam. É essa a proposta de O Balé que Você não Vê, do Balé Folclórico da Bahia, que chega a Goiânia nesta quarta-feira (22), no Teatro Rio Vermelho. O espetáculo permite ao público conhecer os bastidores da companhia, mostrando o rigor técnico e a preparação intensa que sustentam mais de três décadas de história. O grupo é reconhecido internacionalmente por fundir a tradição afro-baiana com técnicas da dança contemporânea.\nPara o fundador do grupo, Walson Vavá Botelho, a apresentação da turnê no Centro-Oeste também reafirma uma conexão construída há mais de dez anos com a cidade. “A primeira vez que nos apresentamos em Goiânia foi com a Herança Sagrada – A Corte de Oxalá. Foi um sucesso imenso e firmamos uma ligação com o público goiano”, contou Vavá em entrevista ao POPULAR.