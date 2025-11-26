Um espetáculo de Natal que emociona pessoas de todas as idades ao redor do mundo há mais de 130 anos. O público goianiense pode conferir a coreografia fiel à tradição russa do balé O Quebra-Nozes, clássico de Tchaikovsky, nesta quinta-feira (27), às 20 horas, no Teatro Rio Vermelho. Quem apresenta a montagem é o Ballet Clássico de São Petersburgo, da Rússia, com a participação do renomado bailarino Alexander Volchkov como convidado.\nSão Petersburgo é uma cidade russa onde O Quebra-Nozes estreou em 1892. A companhia é reconhecida mundialmente como referência no repertório tradicional de balé e traz a montagem pela primeira vez ao Brasil para uma turnê especial por quatro capitais, que inclui Goiânia. “É uma oportunidade única. Não se trata de uma versão adaptada ou moderna: é uma leitura clássica, elegante e rigorosa, como é apresentada nos grandes teatros da Europa”, comenta Alexander Gonzalez, diretor do espetáculo.