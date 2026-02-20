Em 2026, o Festival Bananada está de volta em casa e anuncia nesta sexta-feira (20) data e local com exclusividade ao POPULAR. Entre os dias 18 e 23 de agosto, os goianos têm encontro marcado no formato que adotam desde 2014: um festival espalhado pela cidade, ocupando casas de shows, teatros e com uma arena principal no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). As atrações ainda não foram divulgadas.\nEm hiato de edições presenciais em Goiânia desde 2019, o festival faz um retorno às raízes na cidade onde tudo começou em 1999. “A volta é cuidadosa, com atenção aos detalhes e retomando o núcleo do festival: a troca direta entre a cena cultural de Goiânia e o mundo”, comenta o produtor cultural Fabrício Nobre, organizador do evento.\nA ideia, segundo ele, é retomar o CCON como espaço central do Bananada em 2026. “Depois de visitar o local e ver o cuidado atual com uso e manutenção, entendemos que era o momento certo para voltar para lá”, aponta. O line-up ainda não foi divulgado, mas Fabrício garante que o DNA do festival segue o mesmo. “A curadoria segue atenta ao que está acontecendo na música ontem, hoje e amanhã”, diz.