O Festival Bananada confirmou uma nova leva de atrações para sua edição de 2026 e ampliou a programação do evento, que volta ao calendário presencial entre os dias 18 e 23 de agosto, em Goiânia. A nova etapa do line-up reforça a proposta do festival de aproximar diferentes gerações, territórios e linguagens musicais, reunindo artistas de várias regiões do País, showcases independentes e um nome internacional.\nEntre os nomes anunciados estão Tássia Reis, Jadsa, Julia Mestre, Cidade Dormitório, Giovani Cidreira, Vitor Araújo e Kiko Dinucci, Clementeum, além da presença internacional de Ain The Machine, da Alemanha. O anúncio também amplia a presença de artistas emergentes e projetos ligados às novas cenas da música brasileira, como Sophia Chablau & Felipe Vaqueiro, Bebé, MC Taya, Salma Jô, Supervão e Luxuosos Corações.