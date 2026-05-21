Em meio à ansiedade de voar, cancelamentos e fantasmas da exaustão, Zach Condon finalmente parece pronto para reencontrar o Brasil. Mais de 15 anos depois da passagem turbulenta que inspirou parte do disco "The Rip Tide", o líder da banda Beirut desembarca em São Paulo para tocar no C6 Fest, festival que acontece no parque Ibirapuera e consolidou-se como um dos grandes eventos do calendário brasileiro recente ao aproximar jazz, indie, música experimental e nomes veteranos da canção pop.\n"Quero finalmente fazer isso direito", diz Condon, rindo, ao lembrar das duas visitas anteriores ao país que acabaram sendo canceladas. "Seria ótimo simplesmente aparecer saudável."\nA relação do músico americano com o Brasil ocupa um lugar quase mítico em sua trajetória. Em 2009, durante uma passagem pelo Rio, ele chegou ao país já completamente esgotado pela rotina intensa de turnês.