Uma viagem sonora que atravessa continentes, idiomas e estados de espírito. Assim pode ser descrito o show da Glue Trip neste domingo (26), no Shiva Alt Bar. A banda celebra os 10 anos do álbum de estreia, trabalho que ajudou a consolidar seu nome na cena da psicodelia contemporânea e abriu caminhos para uma projeção internacional incomum para grupos independentes brasileiros.\nFormada em João Pessoa, capital da Paraíba, a Glue Trip construiu ao longo da última década uma identidade marcada por atmosferas etéreas, influências do rock psicodélico e experimentações que dialogam com diferentes culturas. O disco comemorado neste show não apenas apresentou a banda ao público, mas também a posicionou em um circuito global atento a novas sonoridades vindas da América Latina.\nNo repertório da apresentação, o público pode esperar faixas emblemáticas como La Edad Del Futuro, Old Blood e Elbow Pain, além de possíveis releituras e momentos inéditos preparados especialmente para a noite. O show contará ainda com a participação de Bruno Buscatti, ampliando as camadas sonoras e a proposta imersiva da experiência.