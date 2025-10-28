Fim de um ciclo. A banda goiana Carne Doce anunciou, na tarde de terça-feira (28), nas redes sociais, o encerramento de suas atividades após mais de uma década de carreira. O grupo, um dos nomes mais importantes da cena indie brasileira, formado atualmente por Salma (voz), Macloys (guitarra), João Victor Santana (guitarra e samples), Aderson Maia (baixo) e Fred Valle (bateria), marcou uma geração com letras intensas, sonoridade singular e presença marcante nos palcos.“Muito obrigado a todos os técnicos, artistas, produtores, jornalistas, curadores, trabalhadores, colegas e amigos com quem tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, e que nos apoiaram de várias maneiras ao longo da nossa trajetória”, diz o comunicado publicado nas redes oficiais da banda. Ainda na nota, o grupo agradeceu o carinho dos fãs, que pediram um show de despedida, o que não deve acontecer. “Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram e nos ouvem, que foram aos nossos shows, que cantaram e vibraram com a gente, que nos divulgaram para seus amigos, para as pessoas que vocês amam. Vocês nos inspiraram, nos encheram de amor e sentido. Ficamos tristes, mas somos imensamente gratos por termos tido esse privilégio incrível de viver tantas experiências maravilhosas e de criar uma obra que pode seguir para sempre… Ainda vamos nos reencontrar. Então, até a próxima.”O comunicado oficial do encerramento do grupo veio pouco tempo depois do anúncio da saída do músico João Victor Santana (guitarra e sintetizador). “Depois de quase 12 anos, me despeço da Carne Doce, banda que integrei e produzi todos os álbuns e shows. Foram muitos anos especiais, com muitas conquistas, desafios, muita música e constante aprendizado, em que pude viver experiências extremamente engrandecedoras”, escreveu.Formada em Goiânia em 2013, a partir do casal Salma e Macloys (guitarra), que se juntaram a Aderson Maia (baixo), João Victor Santana (guitarra e sintetizador) e Ricardo Machado (bateria), a banda goiana chamou a atenção desde o disco de estreia Carne Doce (2014), que a colocou entre as apostas da nova música brasileira. O disco seguinte, Princesa (2016), lançado em vinil pelo selo paulistano EAEO, rendeu indicações a prêmios e passagens por festivais consagrados, e catapultou o grupo à linha de frente do cenário indie nacional. Em 2019, os roqueiros anunciaram contrato com o selo estadunidense OAR, para distribuição do Tônus fora do Brasil.A consagração foi com Tônus (2018) e com a turnê que estava mais madura com Salma Jô mais à vontade nos vocais e com uma expressão corporal hipnotizante. O álbum conta com dez faixas e faz um passeio mais explícito pelo desejo e possibilidades do corpo nas relações mais pessoais. O trabalho foi eleito o terceiro melhor disco nacional pela revista Rolling Stone e conquistou fãs com faixas como Comida Amarga e Golpista. Nesse mesmo período, uma polêmica ganhou destaque. Nas redes sociais, os roqueiros foram alvo de críticas após a denúncia de violência sexual contra o ex-baterista, afastado em dezembro de 2018. Parte do público questionou a demora da banda em se posicionar e em tomar providências diante do caso. Naquele mesmo ano, por exemplo, a cantora Letrux, que participaria da turnê do álbum Tônus, da Carne Doce, cancelou sua presença após receber diversos protestos na internet.A banda seguiu na estrada e, em 2020, lançou em meio à pandemia, o álbum Interior. Em 2024, celebrando dez anos, veio o quinto álbum, Cererê, em homenagem ao Centro Cultural Martim Cererê, grande point do rock alternativo goiano, palco de festivais como Bananada, Goiânia Noise e Vaca Amarela. O trabalho conta com dez faixas e algumas delas - Na Bad, Latada e Na Lona - foram disponibilizadas antecipadamente nas plataformas digitais.