De Sepultura a Mozart, passando por Slayer, Black Sabbath e Richard Wagner, a banda Gladio Tempus destaca referências que mesclam heavy metal e música clássica. Fundado em 2021 em Goiânia, o grupo lança o seu segundo disco de estúdio intitulado Minutes to Battle neste sábado (20), a partir das 18 horas, no De Leon Music Pub, dentro do projeto Cidade Rock. A entrada é gratuita até às 20 horas.\nAo combinar a intensidade do metal e a fúria do thrash metal, sempre envolta aos riffs marcantes dos anos 1980, a banda apresenta um novo disco com diversas inspirações sonoras. Formada por Nick Mac (vocal e guitarra), Geovani Maia (produção e guitarra), Ed Drummer (bateria) e Alper Basbug (baixo), a Gladio Tempus já tocou em diversos festivais de rock, como o Goiânia Noise, o Full Metal, o Metal Warriors e o Leprosy Fest.