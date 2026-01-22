Entre camadas densas de guitarra, vozes que parecem flutuar e letras que encaram de frente as inquietações da vida adulta, a banda goiana Synx apresenta um novo capítulo de sua trajetória. O EP Desaguar chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (23), consolidando uma fase de maior maturidade artística e experimentação consciente dentro do shoegaze e do dream pop.Formada por Renata Servato, Pedro Mendes, Lucas Radí e Matheus Campos, a Synx vem construindo, desde 2020, uma identidade própria na cena alternativa goiana, equilibrando o ruído e o onírico com uma escrita sensível e confessional. Em Desaguar, essa assinatura aparece de forma mais direta, intensa e transparente.“A principal motivação foi continuar explorando e experimentando elementos que não usamos no trabalho anterior”, afirma Renata Servato. “A gente se propôs a aprofundar mais o shoegaze, colocar mais pressão nas músicas, sem excluir os temas profundos das letras. É um trabalho mais direto ao ponto, com uma vulnerabilidade mais clara”, completa. Composto pelas faixas Desaguar, Janeiro, Tédio e Calmaria, o EP foi gravado, produzido, mixado e masterizado no Fusion Studio, em Goiânia, por Alex Moura e Vinícius Oliveira Rocha. O processo criativo também refletiu uma abertura maior para as contribuições individuais de cada integrante.“Algumas mudanças foram bem simbólicas”, comenta o baterista Lucas Radí. “Usamos synth só em uma música, violão em duas, a Renata tocou guitarra, Pedro e Matheus cantaram e escreveram mais. Tudo isso veio da vontade de explorar o momento artístico de cada um e, principalmente, ouvir o que cada música pedia.”Além de inaugurar uma nova fase sonora, Desaguar marca a primeira vez em que Renata assume a guitarra na banda, enquanto Pedro Mendes e Matheus Campos ampliam sua presença nos vocais. As letras atravessam temas como luto, afetos, existencialismo e o próprio fazer artístico como fuga e reencontro, refletindo inquietações comuns do início da vida adulta.LançamentoPara celebrar a chegada de Desaguar às plataformas digitais, a Synx realiza show de lançamento no dia 30 de janeiro, no Jupiter 9, no Setor Sul. O evento tem início a partir das 20 horas e contará com apresentação da banda Abajur Always On, responsável pela abertura da programação.O show marca o primeiro encontro do público com o novo repertório ao vivo e reforça o momento de consolidação da banda na cena alternativa nacional, após a entrada da Synx no casting da Monstro Discos, em 2025, e uma trajetória que inclui passagens por festivais como Goiânia Noise e Vaca Amarela, além de apresentações em outras capitais.