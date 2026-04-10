O peso do metal toma conta do Centro Cultural Martim Cererê neste sábado (11), em mais uma edição do Cidade Rock a partir das 18 horas, com entrada gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. O destaque da é a banda Krisiun, um dos maiores nomes do gênero no Brasil e no exterior, conhecida pela sonoridade intensa e apresentações explosivas que já passaram por palcos como Rock in Rio e Wacken Open Air.\nEm Goiânia, o trio apresenta um repertório especial em comemoração aos 25 anos do álbum Conquerors of Armageddon, reunindo faixas marcantes da carreira. A programação ainda abre espaço para a cena local com shows das bandas Deathiance, Odiado, Zelena e Sick Civilization, além de contar com estrutura com área de convivência, discotecagem, bar, praça de alimentação com food trucks e feira temática, reforçando o evento como um dos principais encontros da cena underground na capital. Informações: @monstrodiscos.