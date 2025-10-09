Com letras que falam sobre amadurecimento, o cotidiano e os amores, a banda Lagum apresenta a turnê As Cores, As Curvas e as Dores do Mundo nesta sexta-feira (10), às 20 horas, no Teatro Rio Vermelho. Formado em Belo Horizonte (MG) em 2014, o grupo apresenta o repertório com faixas do quinto álbum misturando sucessos e músicas inéditas que refletem sobre a vida urbana. A Lagum cresceu entre as ondas do pop alternativo e a fluidez do reggae, conquistando um público com letras que falam sobre os relacionamentos e os modos contemporâneos de vida. No palco, essa mistura ganha corpo com energia e uma entrega quase que confessional. Há canções que já fazem parte da trilha sonora de muitos, como Deixa, Ninguém me Ensinou e Eu Não Valho Nada. Atualmente a banda é composta por Pedro Calais (vocalista), Otavio Cardoso Zani (guitarra), Glauco Borges Jorge (guitarra) e Francisco Jardim Chicão (baixo). O grupo foi formado depois que o vocalista começou a postar vídeos cantando nas redes sociais, quando passou a ser incentivado por amigos a se apresentar em casa de shows na capital mineira.Com o novo disco, a banda aprofunda o olhar sobre o tempo presente com uma sonoridade mais madura, leve, em arranjos que brincam com guitarras etéreas, beats pop e uma poética mais ensolarada. O show segue o ritmo das canções, com visuais projetados no fundo do palco que criam atmosferas que vão do melancólico ao performático. Famoso pela interação com o público, o grupo ainda promove improvisos no palco em momento de diálogo. As escolhas dos timbres e arranjos, que são produzidos especialmente para esse momento do show, trazem uma roupagem exclusiva para o que se escuta nos fones de ouvido. A turnê foi detalhadamente pensada para o público com novidades, sonoridades e provocações criativas convidando todos a mergulhar em uma verdadeira viagem sensorial.A trajetória discográfica da Lagum começou em 2016, com o álbum Seja o Que Eu Quiser, lançado de forma independente. O disco inicial mostra uma banda ainda se encontrando, com influências de pop, reggae e rock independente, construindo sua identidade autoral. Depois veio Coisas da Geração (2019), já sob a gravadora Sony Music, álbum que alavancou bastante o público da banda com singles de grande repercussão como Oi. Em 2021, a Lagum lançou Memórias (de Onde eu Nunca Fui), último álbum com participação do baterista Tio Wilson (que faleceu em 2020), registrando um momento de transição tanto emocional quanto musical, com composições mais introspectivas. Em 2023, vieram o EP Fim e logo depois o quarto álbum de estúdio Depois do Fim. O trabalho mostra uma ruptura no som habitual da banda — letras que lidam com término, autorreflexão, processamentos de dor e recomeço, com arranjos menos centrados no rock de banda clássica, mais experimentais.Neste ano, a Lagum lançou seu quinto álbum de estúdio, As Cores, As Curvas e as Dores do Mundo, com 10 faixas. O trabalho marca uma fase de mais liberdade criativa: gravado no estúdio da própria banda, com produção independente, o disco explora uma mescla de gêneros e líricas que refletem sobre momentos cotidianos, a complexidade emocional, mas também expectativa, contemplação e observação do mundo — uma evolução sonora e conceitual clara em relação aos trabalhos anteriores.A banda já se apresentou em diversos festivais de grande visibilidade no Brasil. Eles tocaram no Rock in Rio, no Lollapalooza Brasil, no João Rock e no Planeta Brasil, entre outros. Em 2019, por exemplo, participaram do Festival Sarará em Belo Horizonte, quando dividiram palco com a cantora Iza. Também têm sido presença garantida em grandes palcos e shows esgotados, mostrando o engajamento do público com seu repertório que mistura faixas mais antigas e sucessos recentes. A Lagum foi indicado ao Grammy Latino pela primeira vez em 2022, na categoria Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa, pelo disco Memórias (De Onde Eu Nunca Fui). Recentemente (2024), o grupo voltou a concorrer, dessa vez com o projeto Lagum Ao Vivo, também na mesma categoria — o álbum ao vivo foi gravado durante a turnê do disco Depois do Fim. As indicações apontam um reconhecimento cada vez maior não só pelo sucesso de público, mas também pela capacidade artística de seus lançamentos. No streaming, o grupo acumula mais de 2,9 milhões de ouvintes mensais.ServiçoEvento: Turnê As Cores, As Curvas e as Dores do Mundo, da LagumData: nesta sexta-feira (10), a partir das 20 horas Local: Teatro Rio Vermelho, Rua 4, CentroIngressos: a partir de R$ 90Informações: @ccgo_oficial