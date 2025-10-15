A banda de pop rock santista Zimbra se apresenta nesta sexta-feira (17), a partir das 20 horas, no Centro Cultural Martim Cererê. A passagem por Goiânia faz parte da turnê nacional Tudo Se Refaz, que percorre o País de setembro a dezembro e marca o retorno do baixista Guilherme Goes aos palcos após ter sofrido um grave acidente. Em julho de 2024, durante uma viagem a Campos do Jordão (SP), Guilherme Goes sofreu um acidente de buggy que resultou na perda de quatro dedos da mão direita. Mais de um ano depois, ele aprendeu a tocar baixo apenas com o polegar. A recuperação e o reencontro de Guilherme com o público se tornaram símbolo de superação e amor pela música, inspirando o título da turnê.A temporada vai retomar a apresentação do quinto álbum da trajetória dos roqueiros, Pouso, lançamento mais recente da banda, um trabalho introspectivo que resgata a essência do grupo. No repertório, que conta com 11 faixas disponibilizadas nas plataformas digitais, destaques para O Que Era Certo, Eu Vi Tudo, Somente Só e Sempre Foi. Mais do que apresentar o novo repertório ao público, os shows simbolizam um momento de superação e renascimento. “Estamos muito empolgados, não tinha como não estar. A gente está vivendo esse retorno do Gui, depois do acidente dele e isso já é, por si só, de se comemorar muito”, comenta o vocalista Rafael Costa, o Bola.“Ver o público reagindo de forma positiva e nos fazendo companhia nesses momentos é lembrar o porquê escolhemos começar isso há anos. Os shows são sempre mega divertidos porque, além de tocar as músicas dos trabalhos atuais, sempre mesclamos com as preferidas da galera, o que torna cada apresentação uma experiência única para nós e para o público”, completa o músico.Com estilo pop rock, a banda Zimbra foi formada em 2011 pelos músicos santistas Rafael Costa (voz e guitarra), Vitor Fernandes (guitarra e vocais), Guilherme Goes (baixo) e Pedro Furtado (bateria), e ficou conhecida por um repertório autoral, que gerou diversos CDs, singles, clipes e álbuns. A música Me Mude, inclusive, chegou a ser trilha sonora da série Shippados, da Globoplay.Após o sucesso do disco de estreia O Tudo, o Nada e o Mundo, em 2013, o grupo ganhou visibilidade nacional e rodou o País. Na carreira, eles já dividiram palco com artistas como Nasi (Ira!), Teatro Mágico, NX Zero, Natiruts, Capital Inicial, Fresno, Supercombo e Scalene. Além disso, o grupo já participou de importantes festivais, como Lollapalooza (2015) e Rock in Rio (2019).ServiçoShow: Banda Zimbra apresenta turnê Tudo Se RefazData: Sexta-feira (17), a partir das 20hLocal: Centro Cultural Martim Cererê (Rua 94-A, Setor Sul)Ingressos: R$ 70 (meia-entrada e meia solidária) e R$ 200 (Vip Experience, com direito a conhecer a banda e a um brinde) Informações: meaple.com.br