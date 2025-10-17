Conhecida pelo carisma e bom humor, a banda Pedra Letícia apresenta o show especial em comemoração aos 20 anos de carreira neste sábado (18), no Teatro Madre Esperança Garrido. Formado em 2005 em Goiânia, o grupo conquistou o público com uma mistura única de rock e comédia irreverente. O repertório inclui grandes sucessos e promete levar o público a uma viagem nostálgica.\nO grupo ganhou destaque ao unir rock, MPB e humor em letras que satirizam o cotidiano com inteligência e irreverência. Liderada por Fabiano Cambota, que também é comediante, a banda conquistou o público com canções como Como Que Ocê Pôde Abandoná Eu?, Teorema de Carlão e Eu Sou Pedreiro, que viraram hinos de quem aprecia do bom humor.\nAo longo de duas décadas, a Pedra Letícia manteve sua essência divertida, mas também amadureceu musicalmente, equilibrando o riso e a crítica social com uma sonoridade cada vez mais refinada.