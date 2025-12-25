A última sexta-feira do ano promete agitar os fãs de pop rock no Vikings, que promove o evento Esquenta Réveillon. Quem cuida do som da noite é a banda Versário, que sobe ao palco da casa às 21h30. Antes, o DJ Naldo esquenta os motores com um set repleto de house, tech house e retrô music. Os ingressos estão à venda de forma antecipada no site da casa.\nTocando juntos há 20 anos, o trio Versário é formado pelos músicos Osmar Netto (guitarra e voz), Arthur Andraus (baixo e voz) e Davi Barreira (bateria). O repertório abrange o rock e o pop rock de variados artistas nacionais e internacionais, com as maiores influências do grupo sendo músicas dos Beatles, Red Hot Chili Peppers e Foo Fighters.\nO grupo se destacou nos últimos anos com os shows de covers dos Beatles em Goiânia, no Brasil e até mundo afora. Eles chegaram a se classificar e participar da International Beatleweek em Liverpool, na Inglaterra, com o projeto Beat and Shout. Com shows diversos e dançantes, o grupo também insere músicas autorais nos shows.