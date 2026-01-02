O Altas Horas abre o ano de 2026 reunindo representantes de diferentes gêneros populares da música brasileira em uma edição que celebra a diversidade e a identidade cultural do País. Neste sábado, dia 3, o programa recebe nomes do tecnobrega, pagode, pisadinha/forró e MPB em encontros que recordam trajetórias, sucessos e influências musicais.Representando o tecnobrega, Joelma relembra o início da carreira e fala sobre o processo intuitivo de criação de suas coreografias — marca registrada de seus shows. A artista revisita momentos decisivos de sua trajetória, como a formação da banda Calypso e a mudança para Recife, ainda no começo da carreira, onde sua música ganhou projeção nacional. No palco, interpreta sucessos como Voando pro Pará e A Lua Me Traiu.O pagode marca presença com Rodriguinho, que recorda seu percurso musical, desde os primeiros grupos até a consolidação com Os Travessos. O cantor comenta o projeto Rodriguinho Acústico, no qual reinterpreta músicas que influenciaram sua formação musical, de artistas como Milton Nascimento, Simonal e Lulu Santos. Ele apresenta Sorria e Vai Passar ao lado do irmão Mr. Dan e do filho Gaab, também músicos. Dona Conceição, mãe do cantor, se junta à família na interpretação de um clássico de Milton Nascimento.O ritmo da pisadinha/forró ganha destaque com os Barões da Pisadinha, que contam como o gênero se consolidou a partir dos anos 2000 e explicam a origem do nome que batizou o movimento. A dupla relembra o início do projeto, como se conheceu, e apresenta hits como Recairei e Coração na Cancela.Rodrigo e Felipe tocavam em bandas de forró que não foram para frente. Depois eles integraram o grupo Tops da Balada. Em 2015, decidiram montar um duo, inicialmente chamado Barões do Forró. A proposta musical era voltada para uma versão mais eletrônica do gênero. Eles faziam shows em barzinhos com um cachê de R$ 200, valor para pagar conta de luz ou de água, além de garantir alimento em casa. Mais tarde, incluíram a pisadinha na sonoridade por causa do custo – já que não precisa de outros músicos - e no nome. Antes da pandemia, a banda chegou a cantar de graça para divulgar o som.Antes de Tá Rocheda se tornar um fenômeno, ele emplacaram a canção Chupadinha. Estourada no YouTube em 2019, a versão da música, que fala de um relacionamento extraconjugal, ultrapassou 1 milhão de acessos. A marca impressionou o mercado e eles assinaram contrato com a gravadora Sony Music. No começo de 2020, eles lançaram o projeto Conquistas. O resto é história. Os Barões popularizaram a pisadinha e abriu espaço para vários outros artistas do Nordeste, como Vitor Fernandes, Eric Land, Zé Vaqueiro e João Gomes, que são os grandes representantes do estilo atualmente.Na MPB, Roberta Campos compartilha sua trajetória independente, desde o primeiro disco produzido em casa, de forma artesanal, até o reconhecimento nacional. Em homenagem a Lô Borges, ela interpreta Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, além de De Janeiro a Janeiro e Casinha Branca, canção que despertou seu vínculo com a música ainda na infância.O Altas Horas tem apresentação de Serginho Groisman, direção geral de Serginho Groisman e Adriano Ricco, e vai ao ar aos sábados depois de Três Graças.