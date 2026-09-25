O resgate dos clássicos é uma das grandes tendências da coquetelaria nos últimos anos e o convite à criatividade está sempre aberto. Neste sábado (26) e domingo (27), dez bares de Goiânia celebram o drinque mais clássico do mundo com a programação da Negroni Week, apresentando criações autorais de bartenders goianos, além da versão tradicional que dá fama ao ícone centenário. “A receita do negroni marca e atende muitos paladares. Não à toa, possui uma legião de apreciadores até os dias de hoje”, comenta o bartender Thelmo Di Castro.\nClássico absoluto, o negroni é o drinque mais consumido do mundo e sua receita de partes iguais de vermute, Campari e gin data de 1919. “Como base alcoólica no negroni, usamos gin; para a parte doce, o Campari, e para o amargor temos o vermute. E, sim, na coquetelaria o Campari é doce”, explica Thelmo, bartender do Briga de Galo, no Setor Bueno, bar embaixador da ação. “A partir desse legado, se torna verdadeiramente divertido criar versões e interpretações do coquetel. E com base nesses três elementos surgiram outros clássicos, como o boulevardier, sbagliato e o americano”, diz.