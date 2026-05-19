Goiânia sempre foi uma cidade de sabores intensos, pratos fartos e receitas de longa tradição. Mas algo vem mudando silenciosamente nos cardápios da capital: uma aposta crescente na leveza, na acidez e no frescor como valores permanentes e não apenas como resposta ao calor. Em bares e restaurantes espalhados pela cidade, ingredientes frescos, técnicas mais rápidas, peixes, frutas, ervas e drinques cítricos passam a dividir espaço com os clássicos da cozinha goiana.\nA lógica que orienta essa transformação está menos nos termômetros e mais na cozinha. Pratos com menos gordura, maior presença de acidez para equilibrar sabores e técnicas que preservam textura e cor ganham cada vez mais espaço. Saladas ganham novas combinações, peixes e frutos do mar ocupam posições de destaque, e conservas, marinadas e preparos servidos frios ou em temperatura ambiente se tornam apostas recorrentes.