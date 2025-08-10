“Livre” é a palavra que melhor define Clarice (Julia Dalavia), a protagonista da série original Globoplay Dias Perfeitos, que estreia nesta quinta-feira (14). Filha de Helena (Fabiula Nascimento) e Gustavo (Felipe Camargo), ela cresceu com sede de descoberta e muita curiosidade. Uma das perspectivas que o público vai poder acompanhar ao ver a série é justamente a de Clarice. “Eu achei muito interessante a divisão das narrativas entre a do Téo e a da Clarice, principalmente por elas poderem ser completamente diferentes, assim como acontece na vida”, afirma a atriz Julia Dalavia. A contragosto da mãe, que não esconde seu comportamento elitista e preconceituoso, Clarice namora Breno (Élzio Vieira) e tem Laura (Julianna Gerais) como sua melhor amiga. Ela adora viver experiências e estuda história da arte, mas também se dedica ao roteiro de um filme chamado Dias Perfeitos. Tudo isso a torna uma jovem muito atraente, não só pelo seu charme, mas por ser afiada no pensamento e irônica nas palavras. É sua ousadia que, inclusive, chama a atenção de Téo, (Jaffar Bambirra) quando eles se conhecem por acaso em um churrasco.“Clarice é uma garota inteligente, livre e encantadora. E a relação dela com Breno e Laura é complexa, mas repleta de afeto. Isso serve como um contraponto a tudo que acontece com ela e traz esperança para o público”, afirma a autora Claudia Jouvin. Para fazer ciúmes no namorado, Clarice dá um beijo em Téo. Ele se encanta por Clarice e, diante das negativas da jovem, decide sequestrá-la acreditando que, com o tempo, ela vai correspondê-lo. “O maior desafio da série é passar longos períodos em uma frequência muito alta de tensão. Nós já esperávamos por isso e tivemos um ambiente seguro e bem cuidado pela Joana Jabace, a regente dessa orquestra”, afirma. A diretora Joana Jabace comenta sobre o objetivo de construir o enredo sob dois prismas: “Desde o início, pensamos a série como uma experiência em que o espectador não entrasse apenas na mente do Téo, mas também na mente da Clarice. Era importante equilibrar esses dois pontos de vista porque são mundos muito diferentes que se confrontam o tempo todo. E eu tinha um cuidado especial de não julgar esses personagens: queria mostrar o Téo como ele enxerga a realidade dele, e o mesmo com a Clarice. Essa escolha dá ao público a liberdade de se sentir próximo dos dois, desconfortável ou até cúmplice em diferentes momentos.”Adaptação da autora Claudia Jouvin com direção geral de Joana Jabace para o livro homônimo best-seller de Raphael Montes, o thriller psicológico estreia no dia 14 com a publicação de quatro episódios. Mais dois episódios chegam nos dias 21 e 28, respectivamente. O elenco também conta com Debora Bloch, Clarissa Pinheiro, Lee Taylor, Teca Pinheiro, Giovanni Venturini, Heloísa Honein e Joana Castro. Junto a Claudia, Dennison Ramalho e Yuri Costa assinam os roteiros.