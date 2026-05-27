A Cia. Jovem Basileu França e a Orquestra Sinfônica de Goiânia (OSG) apresentam o balé Dom Quixote, inspirado na clássica obra do escritor espanhol Miguel de Cervantes. O espetáculo será realizado no Teatro Escola Basileu França, com sessões de quinta a sábado, às 20 horas, e no domingo, às 16 horas.A montagem tem coreografia assinada por África Guzmán, primeira bailarina da Companhia Nacional de Dança da Espanha, e marca a estreia da Orquestra Sinfônica de Goiânia nos balés de repertório da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França. A direção artística da Cia. Jovem é de Simone Malta, enquanto a regência da OSG será conduzida pelo maestro Eliseu Ferreira.Segundo Simone Malta, a união entre música sinfônica e balé clássico amplia as possibilidades de acesso e apreciação da arte pelo público. “São potências culturais que se unem para oferecer uma experiência artística grandiosa e inédita”, destaca. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla, com valores de meia-entrada para todos os setores, conforme o mapa da plateia.Criado originalmente pelo coreógrafo francês Marius Petipa, em 1869, com música do compositor Ludwig Minkus, o balé Dom Quixote tornou-se uma das obras mais populares do repertório clássico mundial. Diferente da narrativa original do romance, a adaptação para a dança concentra-se na história romântica e bem-humorada de Kitri e Basilio, ambientada em uma vila espanhola por onde passa o sonhador Dom Quixote.A produção contará ainda com participações especiais de importantes nomes da dança brasileira. O primeiro bailarino do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Cícero Gomes, interpretará Basilio nas apresentações dos dias 29 de maio, às 20 horas, e 31 de maio, às 16 horas. Nas sessões dos dias 28 e 30, o personagem será vivido por Caio Baratella, bailarino da Cia. Jovem Basileu França. Já a personagem Kitri será interpretada por Jaquelyne Barbieri.O espetáculo também reúne profissionais reconhecidos internacionalmente, como Tíndaro Silvano e Domenico Salvatore. Com trajetória consolidada em importantes companhias nacionais e internacionais, os artistas colaboram para elevar o nível técnico e artístico da montagem.Além da temporada em Goiânia, Dom Quixote Balé e Orquestra também foi convidado para abrir o 43º Festival de Dança de Joinville, em julho, reforçando o reconhecimento nacional do trabalho desenvolvido pela Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França. A instituição é mantida pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, gerida pelo Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT) da Universidade Federal de Goiás (UFG).SERVIÇOEspetáculo: Dom Quixote Balé e OrquestraData: 28 a 31 de maioHorários: de 28 a 30, às 20h; dia 31, às 16hLocal: Teatro Escola Basileu FrançaIngressos: disponíveis no Sympla