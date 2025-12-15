-POP_Baterista9_ABarros_151225 (1.3349986)\nUm menino de 9 anos chamou a atenção durante o show da cantora Aline Barros no Natal do Bem. O jovem baterista Éliezer Filho subiu ao palco e tocou a música ‘Jeová Jireh’ a convite da própria artista (assista ao vídeo acima).\nO fato aconteceu na última quinta-feira (11) no Palácio da Música, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Éliezer Filho fala sobre a emoção de poder tocar a canção ‘Jeová Jireh’ com a cantora Aline Barros.\nÉliezer Filho, de 9 anos, também toca piano e teclado e atua como músico em uma igreja de Goiânia (Reprodução/Instagram Eliezer Filho)\nDeus me deu um dom. Aline Barros eu conheço todas as suas músicas que são maravilhosas e de Deus. Eu fico muito agradecido, porque eu falei assim para minha mãe: ‘Como ela me viu nesse mundo?’”, conta o garoto.