Em clima de Carnaval, a programação cultural de Goiânia está repleta de atrações que vão do riso no teatro ao batuque dos blocos, passando por shows e eventos para toda a família. A semana traz sessões com preços populares no Teatro Carlos Moreira, que mantém a agenda de reabertura no coração do Centro. Na sexta-feira (13), o Bolshoi Pub recebe a banda Venosa, com pop rock nacional e internacional.\nNo mesmo dia, o Coró de Pau abre a folia no Mercado da Vila Nova com o Encontro de Blocos Tradicionais. No sábado (14), o bloco volta às ruas com concentração no Centro, reforçando o carnaval de rua da capital. Para as crianças, o Shopping Cerrado promove o espetáculo gratuito Carnaval na Mala. Já quem prefere gastronomia e samba pode apostar na Feijoada de Carnaval do Castro’s Park Hotel, com show da cantora Beajú e banda. Confira a programação completa e divirta-se: