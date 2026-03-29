A rivalidade entre Ana Paula Renault e Solange Couto ganhou novo capítulo durante a festa de sábado (28) no BBB 26 (Globo). A mineira usou a central do líder para descobrir o voto da atriz no paredão de sexta-feira.\nVeja a página especial do BBB no jornal O POPULAR\nSolange havia dito que votaria em Jordana Morais, mas dentro do confessionário sua mira foi Milena Moreira. Mais cedo, antes da formação de paredão, a atriz ganhou a prova do anjo e colocou a recreadora infantil e Ana Paula no castigo do monstro.\nDurante a festa, a líder da semana conversou com diversos brothers sobre as atitudes da camarote. Ana Paula perguntou para Gabriela e Chaiany quem elas acham que está falando a verdade em seu embate com Solange.\nSou sincera. Você sabe. Eu sei que você gosta de ser a propaganda do caos. Você veio falar pra gente para propagar o caos, só que eu sei que você não mente", respondeu a paulistana.