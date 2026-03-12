Nos próximos dias, o BBB 26 (Globo) apresentará pela segunda vez a dinâmica Máquina do Poder, que consiste em dar a oportunidade para os brothers adquirirem poderes especiais que possam agitar o jogo e interferir na formação do paredão.\nEssa etapa já havia acontecido em fevereiro. No jogo, quem tiver mais estalecas pode comprar o maior número de caixas. Dentro delas pode haver doces, cartões ou algum benefício que movimente o reality.\nNa primeira vez, Jonas Sulzbach comprou logo de cara quatro caixas, pois era o mais rico, só que o colar que dava o direito a excluir alguém da prova bate-volta saiu na caixa adquirida por Alberto Cowboy, que comprou por último naquela rodada.\n"A minha convivência com a Ana Paula não estava agradável", afirma Babu Santana\nÔnibus da equipe da ex-BBB Flay se envolve em acidente com morte de motociclista