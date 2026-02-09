O ex-BBB 26 Matheus Moreira voltou a chamar atenção após compartilhar nas redes sociais uma montagem em que Ana Paula Renault aparece segurando um chicote, acompanhada da legenda: "negro de direita / branco de esquerda". Além da publicação que viralizou, o bancário publicou um vídeo criticando a sister e dividiu opiniões entre os telespectadores.\nNa quarta-feira (4), o ex-brother publicou um vídeo em que faz um desabafo sobre sua trajetória no programa e as críticas que vem recebendo desde o fim da edição. Ao comentar o embate que teve com Ana Paula dentro da casa, ele afirmou que reconhece erros cometidos ao longo do confinamento, diz se arrepender de algumas falas, mas sustenta sua leitura do jogo.\nNo vídeo, o ex-participante também questiona o que chama de contradição em parte do público que o critica. "Sobre letramento racial, por mais que ela é muito engajada na causa, ela continua sendo uma mulher branca. Ela não me representa. Mas vocês que são defensores da causa estão me atacando. Esquecendo que sou um cara preto para defender uma pessoa branca de estimação de vocês", declarou.