A partir de 12 de janeiro, os fãs do reality mais assistido do País já têm compromisso marcado na agenda. De segunda a segunda, a nova temporada do Big Brother Brasil volta a animar a rotina do público que curte o puro suco do entretenimento. Antes da estreia oficial do programa na TV Globo, os fãs do BBB vão receber uma missão determinante na temporada: escolher todos os participantes do grupo Pipoca por meio de uma dinâmica que acontecerá simultaneamente por todas as regiões do Brasil.O Big Brother Brasil 26 vai nascer das mãos do público. Diferente dos anos anteriores, toda a formação do grupo Pipoca composto pelos participantes anônimos será definida por votação popular.O anúncio foi feito por Tadeu Schmidt durante o Mais Você desta quarta-feira (3), reforçando a promessa de uma edição mais interativa e imprevisível. Conforme antecipado pela coluna Outro Canal, a Globo vai montar cinco casas de vidro em diferentes regiões do País.Cada uma delas receberá quatro candidatos: dois homens e duas mulheres. Ao longo de dois dias, o público poderá conhecê-los, avaliar suas personalidades e decidir, no Gshow, quais serão os escolhidos. Em cada casa, o homem e a mulher mais votados garantem a tão disputada vaga no programa.O principal reality da Globo vai durar 100 dias em 2026, com início marcado para 12 de janeiro e final prevista para 21 de abril. O jogo não acaba imediatamente para os rejeitados da casa de vidro, que vão ganhar uma segunda chance na casa chamada de Laboratório. Os espectadores vão poder substituir um jogador da casa principal por alguém da segunda casa.Outra novidade é a quantidade de Big Fones na casa. Na próxima edição o número vai aumentar para três telefones, e o público vai decidir qual deles vai tocar, e o que será ouvido.Para completar a maior presença do público na casa, agora o Sincerão vai ter plateia. A dinâmica segue acontecendo às segundas-feiras, dia em que o programa tem a maior audiência, segundo o plano comercial do reality.O formato coloca o Gshow em posição central na dinâmica da temporada. O site funcionará como hub de votação e também como plataforma para o Cartola BBB, o fantasy game inspirado no cotidiano do reality. Nele, fãs montam times com participantes reais e acumulam pontos a partir de vitórias em provas, entradas no VIP, formação de paredões e outras movimentações do jogo, conforme publicado anteriormente na Folha de S.Paulo.Com isso, o elenco final do BBB 26 será formado por pipocas definidos pelo público, camarotes e ex-participantes veteranos. Segundo Tadeu Schmidt, que exibiu uma cabeleira mais vasta, resultado de um implante capilar, a lista promete: “É impossível alguém olhar a lista de veteranos e camarotes e achar fraca. A lista é extraordinária, icônica. Pode me cobrar.” Produzido pelos Estúdios Globo, o BBB 26 tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção-geral de Angélica Campos e Mario Marcondes, produção executiva de Rodrigo Tapias e direção de gênero de Rodrigo Dourado. O programa estreia em 12 de janeiro.