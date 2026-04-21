Na reta final do BBB 26 (Globo), Milena Moreira expressou o desejo de ficar dentro da casa do programa e não precisar voltar ao "mundo real". Na noite de domingo (19), Ana Paula Renault perguntou à sister o motivo desse sentimento.\nA recreadora infantil respondeu que foi dentro do reality que ela conheceu a verdadeira Milena, com suas várias versões. Ela abriu o coração e comentou que se tornou uma pessoa mais feliz no programa.\n"Eu não sou mais usada, eu sei me posicionar. Eu sei o que eu quero. Ninguém entra mais na minha cabeça. Eu sou uma pessoa mais feliz. Eu aprendi a dar valor a cada momento, a cada segundo. Eu vou sair daqui totalmente diferente", contou.\nAna Paula domina a edição e deve sair campeã do 'BBB 26'\nPai de Ana Paula Renault, do BBB 26, é velado em Belo Horizonte\nLeandro Boneco é eliminado do BBB 26 com 52,19% dos votos