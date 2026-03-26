A menos de um mês da grande final, que acontece em 21 de abril, o BBB 26 (Globo) entrou em modo turbo. Os brothers terão que enfrentar dois paredões por semana. A primeira eliminação expressa acontece neste domingo (29).\nNa quinta-feira (26), a prova do líder terá início no período da tarde, com sua conclusão durante o programa ao vivo. Quem vencer a disputa estará automaticamente no Top 10.\nA sexta-feira terá início com a prova do anjo, que será autoimune. O vencedor não terá direito ao presente do anjo. Na parte da noite, os participantes irão formar o paredão. Se enfrentarão na berlinda o escolhido do líder e os dois brothers mais votados pela casa, sem direito à prova bate e volta.\nO domingo também traz uma dinâmica diferente. O programa será dividido em duas partes. No começo da tarde, às 14h55, Tadeu Schmidt fará entrada ao vivo para anunciar a eliminação de um jogador.