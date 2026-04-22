O BBB 26 terminou com a vitória de Ana Paula Renault. Relembre os marcos históricos da temporada.\nA edição bateu o recorde de expulsões, somando 3 eliminações forçadas. Paulo Augusto empurrou Jonas ao tentar atender a um Big Fone, Sol Vega agarrou o braço de Ana Paula em uma discussão e Edilson Capetinha atingiu o rosto de Leandro Boneco em um bate-boca.\nO reality teve duas desistências. Pedro desistiu por tentar beijar Jordana à força - se não tivesse desistido, a produção o expulsaria. Já Marcel desistiu após ser escolhido na Casa de Vidro Sudeste.\nAna Paula decide após a final se participa de programas sobre o BBB 26\nAna Paula domina a edição e deve sair campeã do 'BBB 26'\nTadeu Schmidt anuncia abertura de inscrições para o BBB 27\nApesar disso, o número de desistências poderia ser maior. Ao longo da temporada, participantes como Alberto Cowboy, Edilson Capetinha, Juliano Floss e Leandro Boneco ameçaram deixar a casa.