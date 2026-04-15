A 17ª e última prova do líder do BBB 26 (Globo) aconteceu na noite de terça-feira (14), momentos depois da eliminação de Gabriela Saporito. A disputa consagrou o reinado de Leandro Rocha, o Boneco.
A uma semana da final do programa, o baiano se garantiu no Top 4 do reality e precisará indicar alguém ao paredão, que será montado ainda nesta terça-feira.
Boneco escolheu Juliano Floss e Jordana Morais para o VIP. Ele deu o benefício para a rival em retribuição pela sister ter feito o mesmo por ele na liderança anterior.
ENTENDA A DINÂMICA
Na sua raia, os brothers precisavam encontrar três caixas com letras. Ao encontrar os objetos, eles precisavam fazer a entrega do pacote. O participante deveria, então, sortear uma ficha com o tempo que teria para atravessar o percurso com obstáculos, podendo ter 15, 18, 22 ou 25 segundos.