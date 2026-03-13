A nona prova do líder do BBB 26 (Globo) dependia da sorte dos brothers e foi disputada em trios. Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach e Jordana Morais avançaram para a segunda fase do desafio que, no fim, culminou na terceira liderança de Cowboy.\nEle escolheu Jonas, Jordana, Gabriela e Marciele para compor o seu VIP. Caso chegue no Top 10, a sister terá a chance de ganhar um apartamento avaliado em R$ 270 mil.\nO brother foi o primeiro líder da temporada, após vencer uma prova de resistência, e conquistou o segundo reinado na semana anterior, quando dividiu a coroa com Jonas.\nBBB 26: entenda como será a dinâmica Máquina do Poder\nBabu Santana é eliminado do BBB 26 com 68,62% dos votos\nEntenda a dinâmica\nA casa precisou se dividir em quatro trios e Marciele ficou de fora, sendo automaticamente desclassificada da prova. Cada grupo começou a disputa com cem pontos e o objetivo era conquistar a maior pontuação da noite.