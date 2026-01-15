Alberto Cowboy é o primeiro líder do BBB 26 (Globo). O veterano do BBB 7 venceu a prova de resistência após Jonas Sulzbach desistir. A dupla se enfrentou por 26 horas e 39 minutos. O ex-BBB 12 concedeu a vitória ao rival à 1h47 da manhã.\nVeja a página especial do BBB no jornal O Popular\nDurante a dinâmica, os brothers passaram por um susto quando, por volta das 9h30, Henri Castelli passou mal e foi atendido pelos médicos.\nO participante Brigido Neto venceu a primeira rodada do desafio e pôde escolher um concorrente para eliminar da disputa. Às 23h12, com quatro minutos de prova, ele selecionou a veterana Ana Paula Renault.\nIronicamente, o manauara foi o segundo a deixar o desafio. Quando o relógio marcava 1h33, o Big Boss anunciou que Brigido estava fora da disputa. Dez minutos depois, na rodada seguinte, Jordana Morais foi a vencedora e pôde escolher uma pessoa para tirar da prova. A advogada escolheu eliminar Juliano Floss.