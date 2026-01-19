Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena Moreira se enfrentam no primeiro paredão do BBB 26 (Globo). A berlinda foi formada neste domingo (18), e um dos brothers será eliminado na próxima terça-feira (20).\nVeja a página especial do BBB no jornal O Popular.\nA formação de paredão começou na quinta-feira (15), quando Aline foi indicada por Marcelo Alves, após o médico atender o Big Fone. A ex-dançarina do Faustão teve direito a um contragolpe e escolheu enfrentar Ana Paula.\nNo domingo (18) à noite, o anjo Jonas Sulzbach imunizou a sua aliada Sarah Andrade. Por ter atendido o Big Fone, Marcelo também estava imunizado, assim como Matheus, Chaiany, Leandro e Gabriela, que entraram na casa após passarem pelo Quarto Branco.\n-Primeiro paredão BBB26 (1.3363655)\nPedro Henrique aperta o botão e desiste do BBB 26