A trajetória de Ana Paula Renault no Big Brother Brasil 26 já entra para o panteão das narrativas mais emblemáticas do reality. Desde o anúncio do elenco, o público reagiu com desconfiança: seria ela a vilã da edição? A resposta veio ao longo das semanas, com uma virada de percepção que a levou de figura controversa a protagonista absoluta e, agora, favorita incontestável. O reality da TV Globo chega ao fim nesta terça-feira (21).\nA reta final do reality foi marcada por grande emoção. No domingo (19), Ana Paula foi avisada pela produção sobre a morte de seu pai, Gerardo Henrique, de 96 anos. No confessionário, foi exibido um vídeo de suas irmãs, que pediram para que ela não desistisse e afirmaram que o pai a acompanhava e torcia por ela. Ana Paula decidiu seguir no jogo. “Nem eu estou entendendo. Eu não tenho mais mãe, eu não tenho mais pai, eu não tenho ninguém”, lamentou.