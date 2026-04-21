Com 75,94 % dos votos, a veterana Ana Paula Renault venceu o Big Brother Brasil (BBB) 26 e conquistou o prêmio de R$ 5,7 milhões. O resultado foi anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (21), durante a grande final do programa. Ela disputava o título com os aliados Tia Milena e Juliano Floss, que ficaram com 17,29% e 6,77% da preferência do público, respectivamente.\nDe volta ao reality dez anos depois da sua primeira participação, em 2016, a jornalista mais uma vez chamou atenção pelo jeito direto e sem filtro. Ao longo da temporada, protagonizou brigas, se posicionou em momentos decisivos e também viveu alianças fortes dentro da casa, o que garantiu seu destaque até a final.\nVeja a página especial do BBB no jornal O Popular\nPerda durante o confinamento\nEnquanto seguia no jogo, Ana Paula enfrentava uma situação delicada fora da casa mais vigiada do Brasil. No último domingo (19), morreu, aos 96 anos, Gerardo Henrique Machado Renault, pai da participante. A informação foi divulgada pela família nas redes sociais.