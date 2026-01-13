Ana Paula Renault, 44, está confirmada no elenco do BBB 26 (Globo). A jornalista, que já havia participado da edição de 2016 do programa, foi anunciada durante a estreia do programa, nesta segunda-feira (12).\nVeja a página especial do BBB no jornal O Popular.\nEla vai integrar o grupo Veteranos, formado por ex-participantes do reality show. O nome dela já era cotado como um dos que estariam no programa em listas que circulam nas redes sociais.\nEm 2016, Ana Paula foi uma das protagonistas de sua edição. Ela era a favorita do público por conta de sua intensidade, espontaneidade e autoconfiança. Também foi responsável por popularizar "Olha ela!", que perdura na memória do público mesmo após vários anos.\nBBB 26 divulga primeiros nomes do grupo Camarote\nParticipantes do BBB 26: Veja os escolhidos da Casa de Vidro